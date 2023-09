A 2019 óta magyar színekben versenyző, kabard származású Muszukajev tavaly Európa-bajnokságot nyert, s eddig két világbajnoki bronzérmet szerzett, most pedig karrierje eddigi legnagyobb sikereként a vb-címet is begyűjtötte.

A 30 éves klasszis a magyar birkózósport 21. vb-győztese és a 31. vb-aranyat szerezte most meg, ami 44 év után a szabadfogású szakág második vb-diadala. Az első Kovács István nyerte 1979-ben.