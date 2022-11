A helyszíni beszámolók szerint az újságírók a szerdai bejáráson – süvítő sivatagi szélben – megtekinthették a 3,1 négyzetkilométeres, elkerített területen fekvő, 6000 konténerből álló „falut”, amelynél metró- és buszmegálló található, valamint üzemel majd egy ideiglenes étterem és egy kisbolt is. A puritán dobozházakban egy-egy franciaágyat, asztalt és széket, illetve éjjeliszekrényt állítottak be, valamint légkondicionáló és egy kis fürdő található még benne WC-vel. A színes konténerek közötti területet műfűvel borították, a park közösségi tereiben pedig babzsákokat helyeztek el, és egy nagy kivetítőt is felállítottak, melyen majd nézhetők a mérkőzések.