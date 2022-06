Az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Tadej Pogacar toronymagas esélyesnek számít a pénteken kezdődő Tour de France-on, a francia országúti kerékpáros körverseny legnagyobb kérdése így az: képes lesz-e megakadályozni valaki a triplázásban a szlovén bringást.

A Tour 109. kiírása során 3328 kilométert tesz meg a 22 csapat 176 kerékpárosa, amíg július 24-én célba ér Párizsban a Champs-Élysées-n. A rajt Koppenhágában lesz, az első három etapot látja vendégül Dánia, amelyen túl Belgiumot és Svájcot is érinti az idei francia körverseny. A skandináv ország a tizedik, amely otthont ad a Grand Départ-nak, egyben a legészakibb a Tour történetében. Az esztendő mindhárom háromhetes körversenye külföldről indul: a májusi Giro d'Italia első három szakaszát Magyarországon rendezték, míg a Vuelta a Espana a hollandiai Utrechtből rajtol augusztus 19-én.

Már az első napokban oda kell figyelniük az összetett esélyeseknek, a rövid koppenhágai időfutam, valamint a második etapon a cél előtt röviddel 18 kilométernyi hídsorozat – és a várhatóan erős szél – alakíthat ki különbségeket, akárcsak az ötödik szakasz 11 kockaköves szektora 19,4 kilométer hosszúságban.

A harc a sárga trikóért természetesen a hegyekben dőlhet el leginkább – a legendás emelkedők közül az útvonal részét képezi többek között a La Planche des Belles Filles és az Alpe d'Huez is –, de kiemelt jelentőségű lesz az utolsó előtti versenynapon sorra kerülő, ma már hosszúnak számító 40 kilométeres egyéni időfutam is.

Az útvonal kedvez az idény eddigi részét bombaformában teljesítő Pogacarnak, aki februárban az Egyesült Arab Emirátusok körversenyét, márciusban a Strade Bianche egynapost és a Tirreno-Adriaticót, júniusban pedig hazája körversenyét nyerte meg.

A 2017-es Tour de Hongrie-n harmadik Pogacar élete negyedik háromhetesének vág neki, a 2019-es Vuelta a Espana harmadik helye után az elmúlt két évben nyert a francia körversenyen. Három (vagy annál több) egymást követő Tour-diadalt a francia Louison Bobet és Jacques Anquetil, a belga Eddy Merckx, a spanyol Miguel Indurain és a brit Chris Froome mondhat magáénak, s mindössze nyolc olyan kerékpáros van, aki legalább háromszor kiérdemelte a sárga trikót a végelszámolásnál.

Pogacar legnagyobb kihívója honfitársa, az elmúlt három Vueltát megnyerő Primoz Roglic lehet, aki rendkívül erős sorral és ugyancsak jó formában várja a francia körversenyt.

Az időfutam olimpiai bajnoka megnyerte ugyanis a márciusi Párizs-Nizzát és a júniusi Critérium du Dauphinét, ő a negyedik kerékpáros, akinek ez egy évben összejött. Korábban a francia Jacques Anquetil (1963, 1965), a legendás belga Eddy Merckx (1971) és a brit Bradley Wiggins (2012) teljesítette ezt a duplát, márpedig 1965-öt kivéve mind megnyerték abban az évben a Tourt is.

Harcban lehet még az összetettért Alekszandr Vlaszov, kérdés: mennyire befolyásolta az orosz bringás felkészülését az, hogy két hete éllovasként pozitív koronavírusteszt miatt vissza kellett lépnie a svájci körversenytől.

Ugyanígy járt a brit Adam Yates is, ám az Ineos Grenadiers keretében ott van a 2018-as győztes brit Geraint Thomas, valamint a kolumbiai Daniel Martínez is, aki először léphet ki igazán a hegyi segítő szerepköréből, hogy magáért versenyezzen.

A fogadóirodáknál Pogacar a legnagyobb favorit, az egyik online oldal 1,6-szoros pénzt fizet a végső sikeréért. Roglic oddsa a sárga trikóra ötszörös, míg a Jumbo-Vima másik társkapitánya, a tavaly második dán Jonas Vingegaard diadala 5,5-szeres pénzt fizetne.

Thomas győzelme 15-szörös, Vlaszové 19-szeres, míg Martínezé 21-szeres pénzt ér a bukmékernél. A legutóbbi tapasztalatok és az elmúlt napok tanulságai alapján azonban nemcsak egymással és az útvonallal kell megküzdeniük a kerékpárosoknak, hanem a sportágban ismét felbukkanó koronavírus elkerülése is kulcsfontosságú lesz.

Hazai versenyző a sárga trikóért várhatóan nem lesz harcban – Bernard Hinault 1985-ös diadala óta várnak hiába a sikerre a franciák –, szakaszgyőzelmekért közülük a világbajnok Julian Alaphilippe távollétében David Gaudu, Thibaut Pinot, Guillaume Martin vagy épp a Girót betegség miatt feladó Romain Bardet küzdhet elsősorban.

Tizedszer lesz ott a mezőnyben a négyszeres győztes Chris Froome, a 2019-ben súlyos balesetet szenvedett klasszis brit kerékpáros számára azonban a reális célkitűzés szakaszsiker elérése lehet.

Érdekesnek ígérkezik a harc a sprinterek zöld trikójáért is: az elmúlt esztendőben négy etapot nyerő, a Touron 34 szakaszsikerrel társrekorder és friss brit bajnok Mark Cavendish nem került be a Quick-Step Alpha Vinyl keretébe, így nem döntheti meg a legendás Eddy Merckx-szel együtt tartott csúcsát. A belga csapat a mezőnyhajráknál a Tour de Hongrie-n két szakaszt bezsebelő holland Fabio Jakobsen révén lesz érdekelt, aki elsősorban a Kazincbarcikán diadalmaskodó holland Dylan Groenewegennel, az ausztrál Caleb Ewannel és a pontversenyt hétszer megnyerő, háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagannal csatázhat majd, a nagyobb szintkülönbségű szakaszokon pedig a Giro visegrádi nyitóetapján győztes holland Mathieu van der Poel és a zöld trikóért harcba szálló, idén remeklő belga Wout van Aert is jó eséllyel sprintelhet majd.

A viadalt nyitó koppenhágai időfutam kiváló lehetőséget kínál a szám jelenlegi kimagasló alakjának, hogy győzelemmel mutatkozzon be a Touron: a kétszeres időfutam-világbajnok Filippo Ganna friss olasz időfutambajnokként jó eséllyel pályázik arra, hogy elsőként öltse magára a legendás maillot jaune-t.

A verseny összdíjazása közel 2,3 millió euró, az összetett győztese fél millió euróval gazdagodik.

A férfiak versenyének zárónapján kezdődik majd a nők viadala, a nyolcszakaszos megmérettetés július 31-én zárul.

Borítóképünkön Tadej Pogacar. Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo