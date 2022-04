Az UTE 23 éves versenyzője csütörtökön az első meccsét simán nyerte, majd a negyeddöntőben kikapott, de legyőzője, az olimpiai bronzérmes bolgár Evelina Nikolova fináléba jutott, ezzel a hiányos vigaszágra segítette a magyart, aki így a pénteki helyosztón küzdhetett.

A bronzmeccsen az U23-as Eb győztesével, a török Elvira Kamalogluval csapott össze, akitől három hete 8-6-ra kikapott a korosztályos viadalon, melyet ő így bronzzal zárt. Most eljött a visszavágás lehetősége, és a fiatal tehetség élt is az esélyével, méghozzá nagyon magabiztosan.

Dollák a meccs elejétől meggyőzőbb volt riválisánál. Állásból mindig ő talált jó fogásokat, és bár akciót nem ért el, a bírák az első két percben kétszer is figyelmeztették passzív riválisát. Mivel a második után a török nem csinált pontot, a magyar került 1-0-s előnybe. Úgy tűnt, a szünetig ez marad az állás, de a magyar birkózó nem így gondolta, egy összekapaszkodásból a menetidő lejárta előtt egy másodperccel levitte Kamaloglut.

A pihenőt követően is Dollák volt a jobb, és alig fél perc elteltével egy újabb szép karberántás után ellenfele mögé került (5-0), amivel már tetemesre növelte előnyét. A következő időszakban elsősorban a stabil védekezésre figyelt Dollák, és egészen az utolsó perc elejéig szilárdan állt a lábán. Akkor viszont ismét összefogta riválisát és indítani próbált, de lecsúszott a törökről, aki veszélyesen visszatámadott (5-2), és néhány másodpercig félő volt, hogy tusba szorítja ellenfelét, végül azonban Dollák ki tudott fordulni. Mint kiderült, ez volt Kamaloglu utolsó esélye, a lefújásig ugyanis már nem adott neki több esély az újpesti birkózó, aki még a vége előtt egy újabb mögékerüléssel zárta le a csatát.

"Három héten belül nyertem két Eb-bronzérmet, madarat lehet velem fogatni" - mondta boldogan Dollák. - "A végén már számoltam a másodperceket, a közönség adott erőt. Úgy érzem mindent kiadtam magamból, ezért is vagyok nagyon boldog. Most már elmondhatom, hogy minden korosztályban nyertem Eb-bronzot, úgy érzem, megérkeztem a felnőttek közé."

Ritter Árpád szövetségi kapitány is elégedetten értékelte Dollák teljesítményét, megemlítve, hogy most lényegesen higgadtabb volt a török ellen, mint három hete.

"Tamarának nem nagyon vannak 1-1-es meccsei. Mindig keresi az akció lehetőségét, most is így volt. Ezért is ijesztett ránk 5-0-nál, amikor veszélyes szituációba került, mert megpróbált még egy fogást, amire azért egy bronzmérkőzésen, ilyen nagy előnynél nem biztos, hogy szükség van. Három hete is hasonló meccset vívtak, gyakorlatilag akkor is Tamara csinálta a pontokat, csak sajnos magán is. Most viszont végig higgadt és koncentrált volt. Nagyon örülök az ő és a teljes csapat teljesítményének" - nyilatkozta az MTI-nek a szakvezető, akinek tanítványai két bronzéremmel és egy ötödik hellyel fejezték be a viadalt.

Dollák Tamara karrierje első felnőtt világversenyén állhat dobogóra, egyúttal a magyar csapat ötödik érmét szerezte meg a BOK Csarnokban, ahol a szabadfogásúak közül kedden Muszukajev Iszmail megnyerte a 65 kilósok versenyét, míg a 97 kilogrammos Bajcajev Vlagyiszlav a dobogó második fokára állhatott fel, majd szerdán Ligeti Dániel harmadik lett nehézsúlyban (125 kg), csütörtökön pedig Nagy Bernadett a 76 kilogrammban végzett a harmadik helyen.