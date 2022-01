A koronavírus-járvány miatt törölték a női és férfi tollaslabdázók idei csapat Európa-bajnokságát, amelynek Lahti adott volna otthont február 15. és 20. között.

A finn szervezők annak ellenére döntöttek így, hogy az ország az elmúlt két esztendőben két sportági kontinensviadalt - a 2020-as és a 2021-es junior Eb-t, egyformán Lahtiban - a pandémia idején is megrendezett. Most azonban úgy látták a házigazdák, hogy az ez évi csapat Eb-t már nem tudták volna biztonságosan lebonyolítani - írta a visszalépésről beszámolva az ötkarikás sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz.

Finnország, közelebbről Vantaa városa a gazdája a 2022-es egyéni tollaslabda Európa-bajnokságnak is. A csapat Eb lemondásával azonban most újra kell tárgyalni a szóló viadal rendezési feltételeit is - közölte a portál.