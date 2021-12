A rajtnál Hamilton nem hibázott, gond nélkül megtartotta az első helyet, mögé Alonso és Pierre Gasly (Alpha Tauri) sorolt be másodiknak és harmadiknak. A büntetés miatt hetedik helyről startoló Verstappen már a rajtnál három pozíciót javított, majd rövidesen a második helyre jött fel. A 10. körben Hamilton csaknem hat másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, harmadikként Alonso száguldott. A Red Bull a 18. körben hívta be Verstappent a boxba kerékcserére, egy körrel később Hamilton is friss abroncsokat kapott, a sorrend pedig a dobogós helyeken nem változott.