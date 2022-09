A The Making of Another Motion Picture Masterpiece (Egy újabb filmes remekmű elkészítése) című regény, amely nyolcvan évet fog át, a címben említett film bemutatójával éri el csúcspontját. A képregény ihlette produkció egy sok millió dollárból forgatott gigantikus akciófilm.

A regény szereplői között van háborúból visszatért veterán, egy tehetséges fiatal fiú, egy lelkes, excentrikus rendező, egy nagyképű, feltörekvő filmszínész és egy fáradhatatlan produkciós asszisztens is - sorolta a The Guardian online kiadása.

A könyvet a Penguin Random House adja ki, és egyszerre jelenik meg 2023. májusában Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban.

A Philadephia és a Forrest Gump című filmekért színészi Oscarral jutalmazott Hanks a regény megjelenésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a filmkészítés hosszú időt felemésztő, kemény munka, amely örömteli és nehéz pillanatokat is tartogat.

"Ez a legnagyszerűbb munka a világon, és egyben a leginkább összezavaró is"

- fogalmazott.

Hanks a Hamletből idézve hozzátette: remélem, a könyv minél többet mutat a 'véletlen végzetről, vak gyilkosságról', amely egy filmben 'tükröt tart mintegy a

természetnek', aminek tanúja (és okozója) voltam, mióta beléptem a színészek céhébe".

Tom Hanks 2017-ben megjelent Uncommon Type című novelláskötete, amely különleges, mechanikus írógépgyűjteményének egy-egy darabját állította az elbeszélések középpontjába, Nagy-Britanniában több mint 230 ezer példányban fogyott el.