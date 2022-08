Aranyszem-életműdíjával tünteti ki Charlotte Gainsbourg színésznőt a Zürichi Filmfesztivál szeptember végén - számolt be róla a The Hollywood Reporter kedden.

Gainsbourg The Almond and the Seahorse című új filmjének premierje is a szeptember 22. és október 2. között megrendezett svájci nemzetközi filmmustrán lesz.

Jane Birkin brit énekes-színésznő és Serge Gainsbourg francia dalszerző lánya, Charlotte Gainsbourg az európai művészfilmek elismert sztárja, aki olyan kiváló rendezőkkel dolgozott együtt, mint Lars von Trier (Antikrisztus, Melankólia, A nimfomániás), Alejandro González Inárritu (21 gramm), Michel Gondry (Az álom tudománya), Wim Wenders (Every Thing Will Be Fine) és Agnes Varda, akinek Jane B. for Agnes V. című alkotásában szüleivel játszott a filmvásznon.

A számos díjjal kitüntetett színésznő egyebek mellett átvehette a legjobb színésznő trófeáját 2009-ben Cannes-ban az Antikrisztusban nyújtott alakításáért, de korábban a César-díjat is megkapta A csitri, majd a Karácsonyi kavarodás című filmekért.

Gainsbourg néhány hollywoodi produkcióban is feltűnt: Jeff Goldblummal szerepelt Roland Emmerich A függetlenség napja: Feltámadás című sci-fiben 2016-ban, és Michael Fassbenderrel a Hóember című thrillerben 2017-ben.

Tavaly a kamera mögött is kipróbálta tehetségét: dokumentumfilmet rendezett, amelyben az anyjához fűződő viszonyát elemezte.

Christian Jungen, a Zürichi Filmfesztivál művészeti igazgatója "az európai filmművészet egyik legsokoldalúbb karakterszínésznőjeként" méltatta." Kiemelte, hogy thrillerben, romantikus vígjátékban, avantgárd drámában, de hollywoodi kasszasikerben is láthatták a nézők, és minden műfajban mély és hiteles alakítást nyújtott.

Gainsbourg The Almond and the Seahorse című filmje premierjére szereplőtársával, Rebel Wilson színésznővel érkezik majd. A produkció a forgatókönyvíró-színész Celyn Jones rendezői bemutatkozása, amelyet Kaite O'Reilly színművéből adaptált. A vicces és megható történet két párkapcsolatban élő, agysérülést szenvedett emberről szól, és arról, hogy a trauma hogyan befolyásolja életüket.