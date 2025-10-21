2 órája
Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)
Hirtelen és heves tornádó söpört végig hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen, és felborított három darut. Egy fiatal munkás meghalt, négy ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett a hatóságok szerint.
A tornádó a hatalmas darut is feldöntötte
Forrás: Handout / Syndicat Alliance Police Nationale / AFP
Fotó: AFP
A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett „ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő szélsőséges időjárási helyzetben, amely 17 óra 50 perckor történt” – mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, „egyfajta minitornádóról” beszélve.
A katasztrófának tíz áldozata van, egyikük, egy 23 éves férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
Drámai baleset: tengerbe csapódott a repülőgép (videó)A balesetben két repülőtéri dolgozó meghalt.
Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja
– közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.
A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy „a daruk feldőltek és tetők szakadtak le”.
Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.
Laurent Nunez belügyminiszter az X-en
„hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” írt.
Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint az elhunyt férfi „egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó”. Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant – tette hozzá a prefektus.
