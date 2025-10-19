3 órája
Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum
Rablás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre-ban, közvetlenül a múzeum nyitása után. Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, hogy az incidens során senki sem sérült meg, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A múzeum ideiglenesen bezárt.
Turisták a Louvre múzeum és a piramis előtt Párizsban, 2025. március 6-án
Forrás: AFP
Fotó: Hans Lucas
„Október 19-én, vasárnap, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt”– közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-közösségi oldalon amelyet a Le Monde idézett.
A Louvre közleménye szerint a múzeum rendkívüli okok miatt egész nap zárva marad – tudta meg a Magyar Nemzet.
Ma reggel, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt. Sérültek nem voltak. A helyszínen vagyok a múzeum és a rendőrség munkatársaival. A helyszíni vizsgálat folyamatban van
– írta a miniszter.
Az (AFP) hírügynökség megkeresésére hivatalos források közölték, hogy egy vagy több bűnöző hatolt be a múzeumba