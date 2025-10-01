1 órája
Összedőlt az iskola Indonéziában: több mint 90 diák rekedt a romok alatt
A Kelet-Jáva tartományban, Sidoarjo körzet Buduran falujában található bentlakásos iszlám iskola épülete hétfőn délután dőlt össze, maga alá temetve az éppen imádkozó diákokat. A frissített adatok szerint még legalább 91 diák lehet az összeomlott indonéziai iskolaépület romjai alatt – közölte kedden este Abdul Muhari, az országos katasztrófavédelem szóvivője.
Mentőalakulatok kutatnak túlélők után az Al Khoziny iszlám bentlakásos iskolában Sidoarjóban, Kelet-Jáva tartományban, 2025. szeptember 30-án
Forrás: AFP
A hatóságok a gyerekeiket kereső szülőkkel egyeztetve a helyszínen módosították a romok alá szorultak számát a korábbi 38-ról 91-re.
A katasztrófavédelmi szóvivő közlése szerint egy több mint háromszáz fős mentőcsapat dolgozik a túlélők kiszabadításán, de nem tudnak nehézgépeket használni, mert félő, hogy a törmelékek mozgása további tragédiákat okoz. Hat gyereket, akit ugyan élve megtaláltak, de még nem tudtak kiszabadítani, élelem és víz bejuttatásával próbálnak életben tartani – fűzte hozzá.
A Kelet-Jáva tartományban, Sidoarjo körzet Buduran falujában található bentlakásos iszlám iskola épülete hétfőn délután dőlt össze, maga alá temetve az éppen imádkozó diákokat. A hatóságok kedden három halálos áldozatról és mintegy száz sérültről számoltak be.
Közlésük szerint főleg fiúk lehetnek még a romok alatt, mert a lányok külön épületrészben voltak, ahonnan sikerült kimenekülniük. Több tucatnyi diákot, főleg törések miatt kórházba kellett szállítani.
Áldatlan állapotok egy román kórházban: egy férfi életét veszthette a beszakadt lépcső miatt
A katasztrófavédelem szerint
az épület azért dőlt össze, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek súlyát a falak nem bírták el.
A budurani iskola a tartomány legrégebbi bentlakásos intézménye, már 1920-ban tanultak ott diákok, mielőtt 1927-ben hivatalosan is megnyitották. Jelenleg mintegy kétezer diákja van.
