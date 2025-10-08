október 8., szerda

Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat (videó)

Címkék#vihar#Mount Everest#hó#fogság

Sikerült kimenteni a hirtelen zordra fordult időjárás miatt a Mount Everest tibeti oldalán a hó fogságába esett összes túrázót, az őket kísérő hegyi vezetőkkel és más segítőkkel együtt – közölte kedden este a kínai állami média a helyi kormányzatot idézve.

MW
Mintegy 580 túrázó, több mint 300 hegyi vezető, jakpásztor és más segítő rekedt a hegyen (a kép illusztráció)

Forrás: AFP

A régióban szombat este tört ki hatalmas vihar szokatlanul nagy havazással, és elvágta a több mint 4000 méteres magasságban a Karma-völgyben táborozó túrázókhoz vezető utakat.

A hétvégén mintegy 580 túrázó, több mint 300 hegyi vezető, jakpásztor és más segítő rekedt a hegyen, miközben a sátraik összeroskadtak a nagy hó alatt.

 A helyi hatóságok közlése szerint a túrázók közül mintegy 350-en már hétfőn megérkeztek a hegy lábához a menedéket nyújtó faluba, Csütangba, és másnap a többieket is sikerült oda eljuttatni.

A rendkívül nedves és hideg idő miatt a hegyen néhányan a beszámolók szerint hipotermiás állapotba kerültek, őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, oxigénnel és melegítőfelszereléssel ellátott kísérőkkel segítették le a menedékhelyre.

A szélsőséges időjárás miatt a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől.

A régióba a szerdán befejeződő nyolcnapos nemzeti ünnep miatt érkeztek különösen sokan. A Hszinhua állami hírügynökség szerint mindenkit sikerült biztonságba helyezni.

A hatóságok több száz embert mozgósítottak, akik lovakkal és jakokkal vettek részt a mentőakcióban.


 

