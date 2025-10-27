Meghalt két hegymászó, miután megmászták az Ama Dablam hegyet

A 65 éves francia Hugo Lucio Lazaro a múlt héten rosszul lett, amikor lefelé mászott az Ama Dablamról, helikopterrel szerdán Katmanduba szállították, de a kórházban másnap meghalt – közölte Himal Gautam, a nepáli turisztikai főigazgatóság munkatársa.

A 66 éves Hong Hajpark vasárnap halt meg, az 1. és 2. tábor között, felfelé mászva a hegyen. Öt másik társával mászott, amikor összeesett – közölte Himal Gautam és Honnath Bhattarai, a J’Vill Nepal Treks munkatársa.

A Khumbu régióban található, 6814 méter magas Ama Dablam alacsonynak számít, de technikailag nehéz a megmászása. A Csomolungma alaptáborába tartók között igen népszerű, a Himalája Matterhornjának is nevezik szárnyaló hegygerince és a kaptatója formája miatt.