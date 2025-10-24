2 órája
Bukósisak, sárga mellény – így festettek a Louvre kirablói (videó)
Szemtanúk vették videóra az évtized rablását. A Louvre kirablóiról készült telefonos felvételen érdekes részletek láthatók.
A párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka 2025. október 20-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Yoan Valat
Több videó is felkerült a világhálóra a világhírű múzeumban, a Louvre-ban történt rablásról.
Az egyik felvételen jól látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről – számolt be a Hír TV.
Az egyik elkövető bukósisakot viselt, a másik sárga mellényt.
Egy másik videón az is látszik, ahogy a sárga mellényes férfi a vitrinnél áll. A tolvajok végül elektromos rollerrel menekültek el a helyszínről.
Az évtized rablásaként elhíresült esetről korábban beszámoltunk, a cikket alább olvashatja el:
Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum
