Krimi

1 órája

Lavina sodort el három hegymászót

Címkék#hegymászó#Szlovén Hegyi Mentőszolgálat#lavina

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén - jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve. Az egyik hegymászó holttestét megtalálták.

MW
Lavina sodort el három hegymászót

Három hegymászót sodort el a lavina, kettőjüket még keresik a hegyimentő (ilusztráció)

Forrás: Shutterstock

A baleset után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt.

Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. Négy horvát társuk a menedékházban maradt.

A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket. A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

A keresőcsapatok egy nagyszabású akció keretében– amelyben hatvan hegyimentő, kutyák és drónok is részt vettek – megtalálták az egyik eltűnt hegymászót, azonban már nem mutatott életjeleket. A másik két alpinista után továbbra is folyik a kutatás, amelyet a rendkívül veszélyes időjárási körülmények miatt hétfő reggelig felfüggesztettek.

A Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a menedékházban maradt négy horvát állampolgárt, valamint a hegyről már lefelé tartó két magyar túrázót a mentőcsapatok épségben levezették a völgybe.

A hegyekben rendkívül nehéz időjárási körülmények uralkodnak – közölték. A magasabb részeken jelentős mennyiségű csapadék hullott, és fokozott a lavinaveszély. A hatóságok ezért azt tanácsolják, hogy a következő napokban senki ne induljon túrázni a hegyekbe.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza.

A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben Kredaricán 25, Zelenicen 19 centiméternyi friss hó hullott.

