1 órája
Szabadlábon a sátánista tini gyilkosok – a fotókon szinte felismerhetetlenek
Három tinédzser ölte meg a 15 éves diáklányt egy sátánista szertartás során, közülük kettőt most kiengedtek a börtönből.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: ARKHIPOV ALEKSEY
A megrázó eset 30 éve történt az Egyesült Államokban. Elyse Pahlert 1995. július 22-én gyilkolták meg középiskolai osztálytársai: Royce Casey, Jacob Delashmut és Joseph Fiorella.
A három kamasz srác közös füvezés ürügyével csalta el a lányt otthonából, a kaliforniai Arroyo Grandéból, hogy egy mezőn találkozzanak. Az elkövetők a lányt brutálisan bántalmazták: többször megszúrták, fojtogatták, rugdosták, majd hagyták, hogy a sátánista szertartás részeként elvérezzen
– elevenítette fel a horrorisztikus eseményeket a Daily Mail.
Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkosA férfi korábban nem merte bevallani, mit tett vele a felesége.
A rendőrök nyolc hónapig keresték Elyse Pahlert, maradványait csak 1996. március 15-én találták meg, miután Royce Casey egy papnak bevallotta a gyilkosságot.
Ezért hagyhatta el a börtönt a gyilkosság két elkövetője
Jacob Delashmutt, aki a gyilkosság idején 17 éves volt, idén júliusban szabadult, azt követően, hogy a meghallgatáson beismerte: ő volt „a leginkább felelős a bűncselekményért”. Korábban többször is tagadta vezető szerepét, barátait okolta a történtekért.
Minden lehetőségem megvolt arra, hogy megállítsam, de nem tettem. A kezdetektől részt vettem a tervezésben, és én vittem véghez ezt a bűntényt
– mondta a most 47 éves Delashmutt a testület előtt a Los Angeles Times beszámolója szerint.
„Elismerem az összes fájdalmat és traumát, amit okoztam” – mondta, hozzátéve, hogy sosem értheti meg igazán, mit élt át a Pahler család.
Delashmutt korábbi kérelmeit 2017-ben és 2022-ben is elutasították. Bár 2023-ban a bizottság jóváhagyta a szabadlábra helyezését, Gavin Newsom kormányzó megvétózta a határozatot.
Royce Casey esetében a testület szintén kétszer döntött a feltételes szabadság mellett, de a kormányzó mindkét alkalommal megakadályozta azt is.
Caseyt idén márciusban tartott meghallgatása után ismét feltételesen szabadlábra helyezték, ekkor ismerte be, hogy ő végzett Elyse Pahlerrel. Bevallotta, hogy a lány síró hangon az édesanyját és Jézust hívta segítségül, miközben ő a tarkójára lépett.
A bizottságnak Casey úgy nyilatkozott, hogy a death metal hatására a haragját erőszakban fejezte ki. A testület július 23-án hagyta jóvá szabadon bocsátását, augusztusban egy Los Angeles megyei átmeneti otthonba költözött.
Joseph Fiorella, aki a gyilkosság idején 15 éves volt, 2023-ban adott be kérelmet, amelyet elutasítottak, és így továbbra is börtönben marad. Legközelebb 2026-ban kérhet feltételes szabadlábra helyezést.
Krimi
- Áldatlan állapotok egy román kórházban: egy férfi életét veszthette a beszakadt lépcső miatt
- Autós üldözés áldozata lett a bicikliző 12 éves fiú
- Hihetetlen: egy tinédzser hekkelte meg az állami hivatalokat (videó)
- Vonat ütközött busszal, sok a halott és a sebesült
- Brutális gyilkosság történt a fővárosban