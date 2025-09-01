szeptember 1., hétfő

Krimi

1 órája

Több száz áldozatot követelt a hajnali földrengés

Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.

MW
Több száz áldozatot követelt a hajnali földrengés

Sérült embereket kezelnek kórházban a 2025. szeptember 1-jei földrengés után, amely az afganisztáni Dzsalálabadban történt

Forrás: AFP

Fotó: Aimal ZAHIR

A Bakhtar állami hírügynökségre hivatkozva az MTI arról tudósított, hogy  

legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek.

A híradások szerint a földrengésben félezren sérültek meg 
Fotó: Aimal ZAHIR / Forrás:  AFP

A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.

 

