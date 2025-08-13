augusztus 13., szerda

Albánia és Bulgária után Montenegróban oltják az erdőtüzeket a magyar honvédek (galéria)

Címkék#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#helikopter#Montenegró#erdőtűz

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában – tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.

MW
Erdőtüzet oltó helikopter Montenegró fővárosa, Podgorica térségében 2025. augusztus 11-én

Forrás: AFP

Fotó: SAVO PRELEVIC

Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában.

A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról; a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.

Montenegróban segít az erdőtüzek oltásában a honvédség Airbus H225M helikoptere

Arról, hogy Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, illetve hogy Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket, EBBEN A CIKKÜNKBEN írtunk.

 

