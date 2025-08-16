augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Borzalmas autóbaleset: négy fiatal szörnyethalt

Címkék#áldozat#autó#baleset#Németország

A borzalmas balesetet egy 16 éves fiú okozta. A tinédzser a szülei autójával lecsúszott az útról és egy fának ütközött. A jármű, négy, szintén fiatal utasa a helyszínen életét vesztette.

MW
Borzalmas autóbaleset: négy fiatal szörnyethalt

Az autóbalesetben négy fiatal halt meg (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Borzalmas autóbaleset történt Németországban szombaton, közölte az MTI. 

Egy 16 éves fiú autójával lecsúszott az útról és fának ütközött. A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba az észak-rajna-vesztfáliai Kürtenben történt autóbaleset után – közölte a helyi hatóságok szóvivője.

Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 fiú halt meg. Az autó a vezető szüleié volt

 – közölte a szóvivő.

A gépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról egy kanyarban, fának ütközött és felborult. 

Az egyik áldozat kiesett a járműből. Mind a négy áldozat a helyszínen életét vesztette.

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.

A fiatalok elmenekültek előlük és a gépkocsi Homburg közelében lecsúszott az útról, áttörte a biztonsági korlátot és fának ütközött.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu