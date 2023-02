Azonnal rendőrt hívott, a férfit elfogták és 24 órára őrizetbe vették, eljárást is indítottak ellene, de azután elengedték.

Ezután az is kiderült, hogy a törvénysértő viszony már nyár óta tartott - hiába egyezett bele ugyanis a lány az aktusba, az mindenképpen illegális volt.

A zsilvásárhelyi tanárt végül most szerdán letartóztatták, a megyei tanfelügyelőség is vizsgálja az esetet – számolt be a Maszol alapján a Tények.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”

Borítókép: illusztráció