Larry Ellison egy nap alatt kereste meg Magyarország teljes éves költségvetését
Helycsere történt a világ leggazdagabbjainak listáján, és a számok, amikkel dobálóznak, egyszerűen felfoghatatlanok. De mit is jelent ez a pénz valójában? Megpróbáltuk forintra és miskolci valóságra lefordítani, mennyit is keresett egyetlen nap alatt Larry Ellison, aki letaszította a trónról Elon Muskot.
Szerdán egyetlen nap leforgása alatt átrendeződött a világ leggazdagabb embereinek sorrendje. Az Oracle nevű techcég 81 éves társalapítója, Larry Ellison egy elképesztő, 101 milliárd dolláros vagyonnövekedéssel ugrott az élre, megelőzve a Tesla vezér Elon Muskot. Ellison teljes vagyonát most 393 milliárd dollárra becsülik.
Mit vehetne meg ennyi pénzből Larry Ellison?
A milliárdosok vagyonát szinte lehetetlen elképzelni, ezért megpróbáltuk lefordítani a számokat. Csak az az egyetlen nap alatt szerzett 101 milliárd dollár a mai árfolyamon átszámítva több mint 37 ezer milliárd forint. Ez az összeg nagyjából megegyezik Magyarország teljes éves kiadási költségvetésével.
Hogy még közelebb hozzuk, ez a pénz elég lenne több mint 4,6 millió vadonatúj Suzuki Vitara megvásárlására, vagy ha a miskolci ingatlanpiacot nézzük, közel 2,5 millió helyi garzonlakást lehetne venni belőle. És ne felejtsük el, ez csupán Ellison egyetlen napi keresete volt.
Mi áll a hatalmas ugrás mögött?
A hihetetlen vagyonnövekedés hátterében az Oracle részvényeinek 41 százalékos, rekordmértékű emelkedése áll. A cég ugyanis elképesztő számokat közölt a jövőbeli megrendeléseiről, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligenciához köthető fejlesztések és az adatközpontok piaca továbbra is pörög. Az Oracle többek között az OpenAI-jal is óriási üzletet kötött, a foglalásaik állománya pedig egy negyedév alatt 138 milliárd dollárról 455 milliárd dollárra ugrott.
Elon Musk, aki valamivel több mint 300 napig vezette a listát, most 385 milliárd dolláros vagyonával a második helyre szorult. A számok pedig jól mutatják, milyen elképesztő mértékű vagyonok jönnek létre és cserélnek gazdát a technológiai szektorban.
