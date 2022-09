Úgy tűnik, hogy az Európai Unió kifogyott az új ötletekből, hogy miként kezelje Oroszországot: az orosz fegyveres erők részleges mozgósítása után az EU külügyminiszterei a már megszokott ötlethiánnyal reagáltak, és elfogadták a nyolcadik szankciócsomagot Oroszország ellen – idézi fel az Alternatíva Németországért (AfD) ellenzéki párt a közleményében, majd megjegyzi, hogy a korábbi szankciók már bebizonyították, hogy értelmetlenek és nem működnek, az oroszok helyett ráadásul az európaiak, köztük „a németek szenvednek az önpusztító szankcióktól”. Az AfD emlékeztet arra, hogy

az energiaárak 35,6 százalékkal, az élelmiszerárak pedig 16,6 százalékkal emelkedtek augusztusban az előző évhez képest. Egyik vállalat a másik után kénytelen fizetésképtelenséget jelenteni, miközben az államadósság egyre nagyobb mértékben fenyeget. És Oroszország? A szankciók ellenére kiválóan üzletel, és örül a Gazprom-csoport rekordnyereségének. Kell ennél többet tudnunk?

– teszi fel a kérdést a német jobboldali párt, amely szerint a német szövetségi kormány – élén Annalena Baerbock zöldpárti külügyminiszterrel inkább csak elmélyíti a konfliktust, ahelyett, hogy a párbeszédre és a béke elősegítésére törekedne – írja cikkében a V4NA.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió pártszövetsége is éles kritikát fogalmazott meg a kormány cselekvőképtelensége miatt. A CDU/CSU parlamenti frakciója szerint „A Made in Germany” a tét. Úgy vélik, a szövetségi kormánynak végre be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a biztonságos és megfizethető energiára és az új gazdasági erőre, és nincs helye több ígéretnek, sem próbálkozásnak.