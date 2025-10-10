október 10., péntek

Megnyílik a Colosseum titkos alagútja, ahol 2000 éve nem járt ember

A római Colosseum mélyén egy legendás folyosó rejlett, ahol állítólag merényletet is megkíséreltek Commodus császár ellen. Most, csaknem kétezer év után, a látogatók is beléphetnek ebbe a történelmi „időkapszulába”.

MW
Feltárult a Colosseum titka (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Csaknem kétezer év után első ízben nyitják meg a nagyközönség előtt a római császárok hajdani titkos átjáróját a római Colosseumban október 27-én, adta hírül az MTI.

Daily Life In Rome
Sötét tikokat őriz a Coloseum rejtett alagútja (illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP / Forrás: NurPhoto via AFP

A Commodus császárról elnevezett átjárót a Colosseumi Régészeti Park régészei szerint a római császárok feltehetően arra használták, hogy észrevétlenül és biztonságban jussanak el a nekik fenntartott tribünre az amfiteátrumban.

Commodus, Marcus Aurelius császár fia, aki a Ridley Scott rendezte Gladiátor című film révén vált közismertté napjainkban, i. sz. 180 és 192 között uralkodott, a gladiátorjátékok nagy kedvelője volt, sőt maga is gyakran részt vett ezekben. A folyosót felfedezésekor, az 1810-es években nevezték el róla. Valaki állítólag megpróbálta meggyilkolni a kegyetlenségéről hírhedt császárt, amikor áthaladt a folyosón, de a merénylet kudarcba fulladt. Uralkodásának 192-ben egy összeesküvés vetett véget, meggyilkolásával vége szakadt az Antoninus-dinasztiának.

Az átjáró bejáratánál a régészek arénajeleneteket ábrázoló dekoráció maradványait fedezték fel, közöttük medvevadászat, medveviadalok és akrobatikus mutatványok ábrázolását. Ezek a művészeti elemek megfelelő bevezetőként szolgáltak az arénában várható kegyetlen szórakozásokhoz a régészek szerint.

A folyosót S alakban ásták ki, és a Colosseum területén kívül is folytatódik, de azt nem tudni, hová vezetett.

A munkálatok – szerkezeti állagmegóvás, a stukkó és gipszdíszítések restaurálása és egy új gyalogjáró kialakítása – 2024 októbere és 2025 szeptembere között folytak. A falakon hajdan átszűrődő természetes világítást új világítórendszerrel egészítették ki. A látogatók a hajdani átjáró digitálisan helyreállított eredeti formáját is megcsodálhatják.

A 2026 elején kezdődő második helyreállítási szakaszban az átjárónak a Colosseumon kívüli szakaszát újítják fel.

