szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

3 órája

Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?

Címkék#házasság#Jeff Bezos#milliárdos#pénz#Elon Musk#válás

Hiába a kastélyok, magángépek és luxusélet – az elit sem mentes az érzelmi válságtól. A leggazdagabb párok kapcsolatainak a végzetét nem a pénz hiánya okozta, hanem az, ami a csillogó felszín mögött rejtőzik. Miért ment tönkre a milliárdosok házassága?

MW
Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?

Hiába a luxusélet, a válás elit körökben nem ritka (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A csillogás és a fényűzés mögött gyakran rideg valóság rejtőzik: a leggazdagabb párok kapcsolatai egyre gyakrabban futnak zátonyra. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy a luxusélet mindent megold, a válások hátterében sokszor az érzelmi távolság, a folyamatos stressz, a bizalom hiánya vagy éppen a hatalomért folytatott harc áll. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még amilliárdosok házassága is romba dőlhet – a Life.hu három híres milliárdos híres válását vette górcső alá. 

Jeff Bezos házassága a milliárdos munkamániája miatt ment tönkre
Fotó:  Stefano Rellandini / Forrás:  AFP

Zátonyra futott Jeff Bezos házassága

Az Amazon alapítója, akinek vagyona 210 milliárd amerikai dollár 25 év után vált el MacKenzie Scott-tól. 

Jeff Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt – 

a válás után MacKenzie arról beszélt, hogy évekig csak e-mailben kommunikáltak egymással, Bezos ugyanis még a telefont sem volt hajlandó felvenni.

Elon Musk – a briliáns, de érzelmileg vak géniusz

A Tesla/SpaceX/X tulajdonosa, akinek vagyona 230 milliárd amerikai dollár kétszer Justine Musktól, később pedig Grimestól. 

Musk egyik szerelemből esett a másikba, de egyik se tartott sokáig. 

Muskot Walter Isaacson és más források intellektuálisan lángelmének írják le, akinek az érzelmi rezsiórája nem pörög olyan sebesen, mint a racionális agya. Justine korábban bevallotta: mások közelében még sosem érezte magát annyira magányosnak, mint amikor Muskkal volt. Persze Musk maga is elismeri, hogy végtelenül magányosnak érzi magát: 

Társ nélkül nem vagyok boldog

— mondta a Rolling Stone-nak. 

Elon Musk házasságait sem mentette meg a pénz
Fotó: LISA O'CONNOR / Forrás:  AFP

sakhogy ez az önreflexió nem vált át cselekvésbe. Az Asperger-szindróma-szerű jegyek miatt inkább tűnik egy két lábon járó intelligens kalkulátornak, mint Rómeónak. 

A Microsoft alapítójának, Bill Gates-nek a házassága sem tartott holtodiglan – miért vált el 27 év után a feleségétől? Ha kíváncsi rá, akkor kattintson a Life.hu cikkére

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu