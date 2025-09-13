szeptember 13., szombat

Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!

A világ legmagasabb napraforgóját egy ukrán férfi termesztette az USA-ban. Állítása szerint a siker kulcsa egy titkos, generációk óta őrzött családi táp – amit hiába kérnek tőle, senkivel sem hajlandó megosztani.

MW
Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!

A családi titkos recept a rekorder napraforgó titka (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A világ legmagasabb napraforgóját termesztette egy ukrán származású férfi az Indiana állambeli Fort Wayne-i kertjében.

Sunflower,Field,In,Full,Bloom,Under,A,Sunny,Blue,Sky
Fotó: evgeeenius / Forrás:  Shutterstock

A Clover névre keresztelt, több mint 35 láb (1066,8 centiméter) magas, telefonpóznányi napraforgót szerdán ismerte el a Guinness Rekordok Könyve az eddig mért legmagasabb napraforgónak.

A 47 éves Alex Babich tizennégy évesen emigrált az Egyesült Államokba a csernobili atomerőmű-katasztrófa után. Hét éve kezdte el termeszteni a napraforgókat, szülőhazája iránti szeretete jelképéül. 

A napraforgó Ukrajna nemzeti virága, így ez pont nekem való

– mondta a férfi.

Babich első napraforgója 13, a második 15, majd 19 láb magas volt.

A férfi a legmagasabbra növő növényekből vett magvakat a genetikai vonal erősítése céljából, más óriásnaprafogó-tenyésztőkkel is cserélt magvakat, és létrehozott egy titkos növényi tápot, amelyet „családi örökségnek” nevez. Minden magot zárt helyiségben vetett el kora tavasszal, később ültette ki őket a kertbe.

Babich szerint 

a rekordmagas virág „évek kísérletezésének és tévedéseinek” az eredménye.

A virág bemutatására mintegy nyolcvanöten gyűltek össze, közöttük a helyi egyetem több neves mesterkertésze és az Allen megyei Súlyok és Mértékek Főosztályának képviselői. 

A Guinness Világrekordok Könyve képviselőivel Babich a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás segítségével tartotta a kapcsolatot.

Clover pontosan 35 láb és 9 hüvelyk magas (1089,66 cm), 5 lábbal magasabb, mint a korábbi németországi csúcstartó.

Babich a Szovjetunióban átélt élelmiszerhiány közepette kapott rá a kertészkedésre. A napraforgók iránti szeretete csak tovább mélyült, amikor 2022-ban Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen.

1996-ban amerikai, orosz és ukrán miniszterek napraforgót ültettek a dél-ukrajnai Mikolajiv megyei pervomajszki rakétatámaszponton abból az alkalomból, hogy Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről.

 

