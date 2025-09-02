Meghalt a magyar származású ökölvívó, aki Bud Spencerrel forgatott és Ali ellen lépett ringbe

75 éves korában meghalt a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki kihívó, Joe Bugner. A magyar nagyközönség nemcsak sportolóként ismerte, hanem a mozivászonról is.

Joe Bugner (balra) korábbi brit nehézsúlyú ökölvívó-bajnok honfitársával, Audley Harrisonnal (jobbra)

Forrás: AFP

A szintén legendás Bud Spencer oldalán olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyeső Yuccában vagy az Én a vízilovakkal vagyok. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt − adta hírül a Magyar Nemzet.