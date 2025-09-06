2 órája
Csillagászati áron kelt el Darth Vader fénykardja
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének, Darth Vadernek a fénykardja Los Angelesben egy árverésen – ismertette pénteken a Prop Store Auction aukciósház.
Egy érdeklődő szemügyre veszi Darth Vader fénykardját Londonban, 2025. augusztus 6-án
Forrás: AFP
A Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmekből ismert, illetve azokban használt híres fénykard kikiáltási
ára egymillió dollár (344 millió forint) volt.
A végső eladási ár pedig azt jelenti, hogy
Darth Vader fénykardja az eddig legdrágábban értékesített Star Wars-kellék.
A vevő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A fénykard évtizedekig egy magángyűjtemény részét képezte, s a filmforgatás miatt meglátszanak rajta a használat nyomai is.
A kelléket egykor több részelemből rakták össze, ezek egyike például egy fényképezőgép vakujának tartóeleme volt.
A Star Wars-saga első filmje, a Csillagok háborúja 1977-ben került a mozikba, Carrie Fisher, Harrison Ford és Mark Hamill főszereplésével. Az 1980-as években következett A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér. Később további folytatások is készültek. A forgatókönyvíró, producer és rendező George Lucas alkotása a nézettségi adatok alapján a filmtörténet egyik legsikeresebb filmsorozata.
Bulvár-celeb
- Giorgio Armani halála előtt elárulta, mit bánt meg az életében
- Durván kiosztotta a Pink Floyd énekesét Ozzy Osbourne fia
- Taylor Swift letarolta a Spotifyt
- Filmekkel és sorozatokkal robban be a Prime 9. születésnapja
- Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja