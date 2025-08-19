Horrorisztikusan kinéző zombi mókusokat fotóztak le

Beszámolók szerint a beteg állatokat nemcsak Maine államában, hanem Kanada bizonyos területein is lefotózták. A szakértők úgy vélik, hogy a „zombi mókus” jelenség hátterében valójában egy vírusos betegség áll. Ez közvetlen érintkezéssel terjed a mókusok között, hasonlóan ahhoz, ahogy az embereknél a herpesz. A kór daganatok kialakulását okozza, amelyek súlyosabb esetben már a belső szerveket is megtámadhatják.

