augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Itt az új TikTok-őrület: az előre elkészített smink

Címkék#kozmetikum#makeup#arcbőr#smink

Már nemcsak a zabkását lehet előkészíteni másnap reggelre, hanem a sminket is. Előző este összeállított sminket is felvihet az arcára, így jelentős időt takaríthat meg a reggeli készülődés során. A legújabb TikTok-trend, a „meal prep makeup”, akár a jövő egyik meghatározó irányzata is lehet ebben a felgyorsult világban – vajon a bőre is értékelni fogja ezt?

MW
Itt az új TikTok-őrület: az előre elkészített smink

A legújabb TikTok-trend szerint ez a „meal prep makeup” trend lehet a jövő ebben a felgyorsult világban (a kép illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: Flajsz Péter

Gyorsan felkapott lett a TikTokon ez a sminktrükk – írja a life.hu. A módszerhez csak frissentartó fólia kell: a tükör előtt az arcformának megfelelően felviszik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert, majd a fóliát a hűtőbe teszik. Reggel elég elővenni, felhelyezni, kicsit igazítani, és kész is a smink. Sokan dicsérik, mert egyszerű, gyors és praktikus – de vajon a bőr is így gondolja?

Ez a profik véleménye

A profi sminkesek úgy vélekednek az esetről, hogy ez inkább egy kreatív megtestesülés, mint egy bevált módszer. Ki lehet próbálni, de semmiképp sem szabad hosszú távon alkalmazni! Ehhez is nagyon fontos, hogy ismerd a bőröd és tudd mik a saját határaid!

A felhasználók lelkesednek, a bőrgyógyászok viszont óvatosságra intenek. Sokan eleve problémás arcbőrrel küzdenek, és számos kozmetikumot használnak a javítására, mégis egyre többen próbálják ki ezt a trendet, amely akár tovább is ronthatja a bőr állapotát. Hogy pontosan mire figyelmeztetnek a szakértők, az kiderül a life.hu cikkéből.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu