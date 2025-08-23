Az AI szerint így lesz valakiből 21. századi „szuperanya”

Milyen a tökéletes, 21. századi jó anya? – a Life.hu feltette a kérdést az AI-nak, amely megadta a választ, felvázolta, hogy szerinte mi a „szuperanya” ismérve – a „recept” nagyban eltér a hagyományos, önfeláldozó anyaszereptől.

A szuperanyaság nem egy Instagram-filter

Régen azt gondoltuk, hogy a jó anya mindig otthon van, mindig mosolyog és sosem hibázik. A 21. században viszont – és ezt még az AI is alátámasztja – az anyaság sokkal több annál, mint hogy tökéletesen vasalt ruhákban szervírozzuk a bio-uzsonnát. A gyerekeknek nem egy robot kell, hanem egy hús-vér ember, aki néha hibázik, de közben megtanítja őket arra, hogy az élet bizony nem hibátlan.