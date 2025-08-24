augusztus 24., vasárnap

Hajó, ami repül is? Íme, a jövő járműve

Hogyan utazunk a jövőben? A kérdésre egy igencsak futurisztikus új jármű lehet a válasz. Repülő is, hajó is, villámgyors és környezetbarát. Kipróbálná?

MW
Ez a jármű lesz a jövő slágere?

Egyelőre tesztelés alatt ál a csodajármű, amely alapjaiban megváltoztatja a közlekedést, áttörést hozhat a turizmusban, a logisztikában, sőt a hadiiparban is – írja az Origo. 

A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát. 

Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgéporral rendelkező elegáns hajót. A vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.

Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik – és még ennél többet is tud. 

Ha kíváncsi a részletekre, fotókat is nézegetne, akkor kattintson a cikkre!

