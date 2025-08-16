A nők szerint ez a hobbi tesz egy férfit ellenállhatatlanná

Nőket kérdeztem arról, hogy szerintük mi a legszexibb hobbi a férfiaknál. A listában összesen 74 elfoglaltságra lehetett szavazni az alapján, hogy mi „vonzó” és mi „nem vonzó” a kutatásban résztvevők számára.

A legszexibb férfi hobbik listáján a főzés is dobogós

Forrás: Shutterstock

A dobogó második fokán az idegen nyelvek tanulása, elsajátítása végzett, ami kulturális nyitottságot, elfogadást és szintén intellektualitást sugall. Rögtön ezután következett a hangszeren való játék, ami arra enged következtetni, hogy az illető kreatív művészlélek, szabad szellem és kitartó.

A negyedik helyen a főzés végzett, amely együtt jár a gondoskodással, figyelmességgel és a romantikával is.

A lista másik végén a passzív, „menekülő” hobbik − amelyek már függőségnek is nevezhetők − álltak, mint

a bulizás,

alkoholfogyasztás,

cosplay,

videójátékok,

kriptovaluták követése.

Ezek többnyire olyan időtöltések, amik nem hasznosak, nem viszi előre az egyént semmilyen módon.