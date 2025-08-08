Farkas támadt egy kisgyerekre

Hatéves kisfiúra támadt egy farkas a hollandiai Utrecht tartomány Den Treek nevű természetvédelmi területén - jelentette a The Brussels Times című brüsszeli hírportál pénteken.

A kisfiú édesanyjának elmondása szerint két gyermekével sétált a természetvédelmi területen, amikor a farkas hirtelen megjelent, majd nekiugrott az egyik gyereknek, és megpróbálta bevonszolni az erdőbe. Szerencsére arra járt két felnőtt, akik elkezdték botokkal ütlegelni az állatot, és így végül ki tudták szabadítani a kisfiút. A farkas a fiút a hátán ragadta meg, ahol harapásnyomok, karmolások és horzsolások is lettek.

A hatóságok szerint a fiút megtámadó állat a Bram néven emlegetett farkas lehetett, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót.

Júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak. Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport bejelentette, hogy jövő héten utcára vonul Bram védelmében.

Múlt héten a tartományi vezetés figyelmeztetést adott ki, hogy mindenki maradjon távol az Utrecht környéki erdők és természetvédelmi területek bizonyos részeitől.

A brüsszeli hírportál emlékeztetett arra, hogy

a farkasok az elmúlt évtizedben tértek vissza a Benelux-államok területére.

Jelenlétüket először 2015-ben Hollandiában jegyezték fel, ahová Németországból vándoroltak át az állatok. A következő évben 124 év után először láttak farkast Belgiumban.

Hollandiában jelenleg legalább kilenc farkasfalka él.

Meg kell tanulnunk együtt élni a ténnyel, hogy megint vannak farkasok

– mondta a megtámadott kisfiú apja.