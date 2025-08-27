augusztus 27., szerda

Emil, a jávorszarvas a vadonból a világhálóra költözött

A Bécs határában feltűnt agancsos saját Facebook-oldalt kapott rajongóitól. Emil, a jávorszarvas népszerűségét jelzi, hogy már az első napokban több ezer követője akadt.

Emil, a kóborló jávorszarvas kalandjait már online is követjetik a rajongók (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Saját Facebook-oldalt kapott Emil, a Bécs határában feltűnt jávorszarvas.

A fiatal jávorszarvas igazi szárállat lett (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

A rajongói oldalt pénteken hozták létre és kedd délutánra már több mint 2800-an követték, bár frissebb hírek nem voltak elérhetők az agancsos állatról, 

amelyet legutóbb hétfőn észleltek St. Andrä-Wördern kistelepülés határában, s korábban a Dunában is úszkált Bécs mellett.

Az „Emil der Elch” (Emil, a jávorszarvas) nevű csoport kinyilvánított célja „nem az, hogy könyörtelen emberek üldözzék vagy zaklassák az állatot. Ezért kérjük, mindig tartsák szem előtt: minden állatot tisztelettel kell kezelni, és ők voltak az elsők ezen a világon”.

Mindeközben a sajtó és polgárok próbálják nyomon követni az Ausztriában nagy médiafigyelmet kapó jávorszarvas mozgását. A rendőrség is számtalan bejelentést kapott észlelésekről. 

A nagyjából hároméves, még kis agancsokkal rendelkező bikára néhány napja lettek figyelmesek Ausztria vidéki térségeiben. Emil Csehországból, vagy Lengyelországból származhat, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok.

Jávorszarvast látni Ausztriában ugyanakkor rendkívül ritka esemény. A Bécsi Agrártudományi Egyetem szakértőjének becslése szerint évtizedenként talán hatszor észlelhettek Ausztriában jávorszarvast.

A rendőrség ugyanakkor figyelmeztetést adott ki, hogy ne közelítsenek a vadon élő állathoz, mert kiszámíthatatlanul tud viselkedni, ha fenyegetve érzi magát. Különösen óvatosságra intették az autóvezetőket, mivel gyakran súlyos következményekkel járnak a karambolok jávorszarvasokkal.

Szakértők mindemellett kétségbe vonták, hogy a fiatal jávorszarvas valóban jól érezné magát Ausztriában, ahhoz ugyanis túl meleg van neki, és párt sem talál ott magának.

A Facebook-oldalon ugyanakkor már azzal élcelődtek az emberek, hogy „ugyan már, nem találnak jávorszarvas-hölgyet Schönbrunnban Emilnek?”.

