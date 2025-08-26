augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

54 perce

Először látható Lucy Európában

Címkék#evolúció#Lucy#australopithecus afarensis

A mintegy 3,2 millió éves emberi maradványok a cseh nemzeti múzeumban tekinthetők meg Prágában.

MW
Először látható Lucy Európában

Az Australopithecus afarensis ősi maradványait 1974-ben fedezték fel Etiópiában

Forrás: AFP

Fotó: Michal Cizek

Először látható a Lucy nevű előember csontváza Európában, a mintegy 3,2 millió éves emberi maradványok a cseh nemzeti múzeumban tekinthetők meg Prágában.

Nevét a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta Fotó: Michal Cizek / Forrás: AFP

Az emberi evolúciót szemléltető tárlat hétfői ünnepélyes megnyitóján a világ eddigi legrégebbi australopithecus-csontvázának megtalálója, az amerikai Donald Johanson paleontológus is részt vett. A csontváz október 23-ig marad Prágában, majd visszaszolgáltatják az etióp nemzeti múzeumnak Addisz-Abebában.

Donald Johanson a megnyitón arról beszélt, az általa megtalált csontváz fontos bizonyítéka annak, hogy az emberiség bölcsője Afrikában van. 

Mindannyian egy helyről származunk, a múltunk összeköt minket

 – hangsúlyozta. Egyben szót ejtett arról is, hogy a kihalt előemberfaj, az Australopithecus afarensis, amelynek tagja volt Lucy is, egymillió évig volt jelen a Földön, míg a modern ember mindössze néhányszázezer évig.

Australopithecus afarensis egymillió évig volt jelen a Földön
Fotó: Michal Cizek / Forrás: AFP

Johanson óva intett attól, hogy kockára tegyék a természet túlélését. „Egyik legnagyobb problémánk, hogy nem annyira homo sapiens, hanem inkább homo egocentrikus vagyunk” – tette hozzá.

Lucy teljes csontvázának mintegy 40 százalékát találták meg. 1974-ben fedezték fel amerikai régészek Johnson vezetésével a kelet-afrikai Afar-háromszögben. A női csontváz a Lucy nevet a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta, amelyet a munkájuk közben gyakran hallgattak a régészek.

Lucy mellett az Etiópiában fellelt, mintegy 150 ezer évvel még régebbi, Szelam néven ismert gyermekcsontvázat is kiállítják.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu