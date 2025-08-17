augusztus 17., vasárnap

Elhunyt a Superman-filmek főgonosza

87 éves korában meghalt Terence Stamp, a Superman és a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai ikonikus színésze.

MW
Meghalt Terence Stamp angol színész

Forrás: AFP

Terence Stamp 1938. július 22-én született London keleti részén, és már pályája kezdetén nagy figyelmet keltett. 1962-ben debütált a filmvásznon a Billy Budd című tengerészdráma főszerepében, amely rögtön egy Oscar-jelölést hozott számára – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

Superman II (1980)
Superman II (1980) Képen: Christopher Reeve és Terence Stamp 
Forrás: AFP

A hat évtizeden átívelő karrier során több kiemelkedő szerepet is magáénak tudhatott. 1965-ben John Fowles A gyűjtő című regényének filmváltozatában a magányos és zaklatott Freddie Clegget alakította, aki beteges szerelmi vágyától hajtva ejtette foglyul a fiatal Mirandát. Az alakításért Cannes-ban megkapta a legjobb férfiszínésznek járó díjat.

A nemzetközi hírnevet leginkább az 1978-as Superman, majd annak folytatása, a Superman II hozta el neki. A szakállas Zod tábornokként a Christopher Reeve által alakított Superman könyörtelen ellenfelét formálta meg, és ezzel maradandó nyomot hagyott a képregények alapján készített filmek történetében.

