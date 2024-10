Az Inter Miami labdarúgócsapata a Toronto ellen játszott Kanadában, amikor a floridaiak játékosa, Lionel Messi csereként állt be az utolsó harminc percre, de így is a főszereplője lett. A nyolcszoros aranylabdás argentin világbajnokhoz a hajrában ugyanis berohant egy Messi barcelonai mezét viselő kisfiú. A sztár testőre elképesztő sprinttel sietett be a pályára, hogy megvédje a focistát.

Messi jelezte a testőrének, hogy nem lesz gond, majd még szelfit is készített a gyerekkel, mielőtt a biztonságiak levitték a pályáról.

Ezen felbátorodva később két felnőtt szurkoló is megpróbálkozott a berohanósdival, ők azonban nem jártak sikerrel. Őket ugyanis a testőrnek sikerült a biztonsági emberek segítségével gyorsan kitessékelni a pályáról. Egyiküket a földre is teperték, majd lerángatták őket a pályáról – és még szelfit sem tudtak készíteni Messivel – derül ki az Origo cikkéből.