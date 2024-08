Anne Parillaud kedvéért végül szakított Mireille-jel, ám aztán új kedvesét se vette feleségül.

Anne Parillaud sem örökre babonázta meg a színészt

Fotó: AFP

1987-ben Svájcban telepedett le a holland manökennel, Rosalie van Breemennel (1999-ben svájci állampolgárságot is kapott), akitől két gyermeke született, de ez a kapcsolata 2001-ben ért véget.

Rosalie, az utolsó feleség

Fotó: AFP

Alain Delon pályafutása során a világ leggyönyörűbb asszonyaival volt kapcsolata az említetteken kívül, viszonya volt többiek között Brigitte Bardot-val, Jane Fondával, vagy Shirley McLaine-nel.

Sophia Loren is beleszeretett egy időre...

Fotó: AFP

Rajtuk kívül is rengeteg kalandja volt, persze a legtöbbjüket homály fedte. Filmbeli partnernőivel is rendre összehozta a korabeli sajtó. A halála kapcsán kiadott képválogatásban is rengeteg híres nővel szerepel egy fotón.