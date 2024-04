A kínai netes piacterek és webáruházak, mint a Temu, a Wish, vagy éppen a Shein egyre népszerűbbek, ugyanakkor az online rendelés mindig is rejt magában bizonyos kockázatokat, veszélyeket.

Az esetleges csalásokon kívül megmagyarázhatatlan és bizarr dolgok is történnek. Egy ilyen esetről számolt be egy, az USA-beli Tennessee-ben élő nő, Anna Marie, aki TikTok-csatornáján mutatta be, mit talált a csomagban, amit a Sheinről rendelt - derül ki a Ripost cikkéből.

A csomagban ugyanis a ruhák mellett volt egy babkonzerv, valamint egy fiolányi emberi vér.

Mint arról az egyik videójában beszámolt, a vérrel teli fiolán nem szerepelt sem a páciens, sem az orvos neve, csak az derült ki, hogy egy olyan cégtől származik, ahol vérmintákat tesztelnek egészségügyi szempontból. Az a mai napig rejtély, hogy miként került ki a magánegészségügyi vállalattól a fiola, és hogyan került a nő csomagjába.

A Shein állítja: amikor feladták a csomagot, még csak a rendelt áru volt benne, a vérmintákat tesztelő cég pedig azt nyilatkozta, hogy ők még a pácienseknek sem küldenek vissza vért, azt csak az orvosok küldhetik egymásnak. Ők is csak speciális körülmények közt, hűtőtáskában – nem pedig közönséges postai csomagban, főleg nem egy babkonzerv meg pár ruhadarab társaságában.