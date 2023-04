Keresi a szerelmet a világ legnagyobb szájú nője. Több mint nyolcmillió forintnyi összeget költött már az ajkaira, 43-szor feküdt kés alá. A most következő hölgyet férfiak százezrei bombázzák üzenetekkel és olykor pikáns, erősen túlfűtött szexuális tartalmú leveleket is kap. Most szájplasztikázott celebekkel elemeztük, megéri-e ez a sok műtét, ha a végén a férfiak csak szexet akarnak.