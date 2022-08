2016 őszén rengeteget cikkeztek arról a botrányos repülőútról, amin Brad Pitt verbálisan bántalmazta Angelina Jolie-t és az egyik gyermeküket, Maddoxot. Ezt állította legalábbis a színésznő.

A most kiszivárgott FBI dokumentumból újabb részletek derültek ki arról, mi is történt 2016. szeptember 14-én a Franciaországból Amerikába tartó magángépen, amelyen a mindenki által irigyelt pár utazott. Jolie állítása szerint Pitt meglehetősen részeg volt, ráadásul egyik gyermeküket is kigúnyolta, így fogalmazott:

Úgy néz ki, mint egy kib***ott Columbine-gyerek.

Nos, ez egy meglehetősen durva sértés, hiszen a Columbine-i iskolai mészárlás egyik elkövetőjéhez hasonlította.

Jolie szerint Pitt úgy viselkedett, mint egy igazi szörnyeteg, mindenkivel ordibált. Megragadta a színésznőt, teljes erőből rángatni kezdte, majd a mosdó falához lökte őt, eközben az öklét verte a plafonba

- írja a DailyMail nyomán a Ripost.

A színész állítólag össze-vissza keverte az alkoholt, Jolie-t leöntötte sörrel, egy méregdrága vörösbort pedig kilocsolt. Őrjöngése ahhoz vezetett, hogy Jolie végül beadta a válási papírokat.