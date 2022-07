A boncolási eredményre vár a család, hogy megtudja végre, hogy mi okozhatta a kis George halálát, különösen azért, mert szemben ikernővérével, aki kétéves kora óta ismert szívbeteg, a kisfiú egészséges volt.

Édesanyja Instagram-posztban búcsúzott gyermekétől, melyben azt írta:

"Édes kisfiam. A világom millió darabra tört. Nem tudok lélegezni. Járni. Működni. Ülni. Állni. Te voltál életem fénye. A mosolyod beragyogta a szobát, a szíved pedig a legtökéletesebb és legédesebb. Elhagytad ezt a Földet, és olyan sok embert hagytál hátra, akik szerettek téged. Nem tudom, hogyan menjek tovább. Hogyan működjek. Hogyan lehetek még egyszer boldog az életben, de megpróbálom. Igyekezni fogok a gyönyörű ikertestvéredért. Felfoghatatlan ez az egész. Köszönöm, hogy a világom része voltál, felemeltél..."

Meghan Markle és Kelly McKee Zajfen barátsága a hercegné első házasságának idején jött létre a volt férjének köszönhetően, és azóta is tart, és most már Harry herceg is része. Olyannyira, hogy a hercegi pár 5000 dollárt ajánlott fel a temetési költségekhez - írja a life.hu.