A királynő nem vesz részt az idei nyári kerti partikon – erősítette meg a Buckingham-palota. A Covid világjárvány miatt tavaly és 2020-ban is távol maradt az ilyen eseményektől, és most is így döntött. II. Erzsébet királynőt a családja fogja képviselni.

A három esemény a Buckingham-palotában május 11-én, 18-án és 25-én kerül megrendezésre. Az uralkodó kimarad a június 29-i edinburghi Holyroodhouse-ban megrendezett buliból is.

A királynő egészsége törékeny tavaly október óta és nem akarnak kockáztatni - írja a Bors.