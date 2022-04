Az objektum 210 000 kilométer per órás sebességgel lépett a Föld légkörébe, de pályája is arról árulkodott, hogy nem a mi Naprendszerünkből származik. Az is kiderült, hogy az amerikai kormány már évekkel korábban értesült a látogatóról, az információkat azonban évekig titokban tartották - írja az Origo.

Az objektum eredetéről a kutatók még most sem tudnak túl sokat mondani, Avi Loeb szerint azonban egyáltalán nem kizárható, hogy mesterséges eredetű, idegen technika landolt bolygónkon.

Loeb szerint a csillagközi meteorok összetételének elemzésével kideríthetjük, mesterséges objektumokról van-e szó, vagy sem. Még jobb lenne, ha sikerülne felhozni néhány ép alkatrészt a potenciális idegen űreszközből, véli a tudós, aki expedíciót akar szervezni a CNEOS-2014-01-08 névre keresztelt objektum felkutatására.



A tudós emellett olyan mesterséges intelligencia vezérelte teleszkópon is dolgozik, ami idegen civilizációk létezésére keresne bizonyítékot.