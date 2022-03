A régebben Jordan néven ismert modell és realitysztár, Katie Price óriási műmelleket csináltatott magának, mint az kiderült pár friss fotóból, amelyek Thaiföldön készültek róla egy tetoválószalonban - írja az Origo.

Ezeket a képeket megnézheti ide kattintva, a The Sun magazin oldalán, alább egy nagyjából egyéves felvételt mutatunk, amelyen az is látszik, hogy a modellnek korábban sem voltak épp kis mellei – mostanra azonban már az is kérdéssé vált, hogy egyáltalán elbírja-e az implantátumait.