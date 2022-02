Ezért a legrosszabb étel-összetevő, amit koronavírus-járvány idején ehetünk,

az a cukor

- írja a CNBC.

Dr. Heather Moday allergológus immunológus szerint az immunrendszer állapotát nagyban befolyásolja az étrendünk, így a legrosszabb, amit az immunrendszerünkkel tehetünk, az a túlzott cukorfogyasztás a koronavírus-járvány idején. A vírus a fertőzöttek szervezetében ideiglenesen megzavarhatja a vércukorszint szabályozását, ezáltal a cukorbetegeknél veszélyes állapotot eredményezhet.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy nem csak a magától értetődően magas cukortartalmú, édes ételeket kell kerülni, mint a fánk, a sütemények vagy a csokik, hanem a cukor rengeteg sós ételben is ott van, úgymint tésztában, kenyérben, gabonapelyhekben, a rizsben, sőt, egyes gyümölcsökben és gyümölcsitalokban is. Rengetegszer elfelejtjük, hogy a ketchup, a saláta dresszingek és fehérje szeletek is sok cukrot tartalmazhatnak - írja a Bors.

