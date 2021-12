A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, melyet idén is a Windsor Great Parkból választottak. A tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök fenségessé tették az egyébként is gyönyörű fenyőfát.