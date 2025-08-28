augusztus 28., csütörtök

Tudósítónk Velencében

1 órája

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb filmjét tapssal fogadta a sajtó Velencében

Két magyar film is versenyez a fődíjért, az Arany Oroszlánért. Elstartolt a 82. Velencei Filmfesztivál.

A szokásosnál is párásabb és jóval borongósabb időjárás fogadta a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nyitónapján a velencei filmfesztivál közönségét. A zivatarokkal tarkított nyitónapon nem csak Paolo Sorrentino legújabb alkotását, a nyitófilmnek választott La Graziát és az Orizzonti szekció nyitányának szánt, Teréz Anyáról szóló Mother című filmet láthatta a közönség Teona Strugar Mitevska rendezésében, de az esti sajtóvetítésen már beülhettünk Nemes Jeles László legújabb nagyjátékfilmjének, az Árvának a sajtóvetítésére is. 

Nemes Jeles László a Velencei Filmfesztiválon
Nemes Jeles László  a Velencei Filmfesztiválon. Fotó: Getty Images, Stefania D'Alessandro

Ritka a magyar film a velencei filmfesztiválon

Korábban többször írtam arról, hogy Velence viszonylag ritkán hív magyar alkotást versenybe, idén viszont rögtön két hazai rendező, a már említett Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó versenyeznek a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. Nemes Jeles László legutóbb Napszállta című filmjével versenyzett itt a Lido di Venezián 2018-ban, Enyedi Ildikó pedig több mint harminc esztendő után tér vissza a fesztiválra az idei versenyprogram legvégén látható, Csendes barát című filmjével. Mind két alkotás több ország koprodukciójában valósult meg, nemzetközi szereplőgárdával.

Nemes Jeles László: Árva

Nemes Jeles László Árva című filmjének cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után indul egy árvaház felszámolásakor, de hamarosan ugrik néhány évet és pár hónappal az ’56-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik. A kiskamasszá cseperedő Hirsch Andor (Bojtorján Barnabás) évekkel a háború után is az apját várja vissza a koncentrációs táborból, a családba azonban egy másik „apa” (Grégory Gadebois) érkezik, aki alaposan felforgatja Andor és édesanyja (Waskovics Andrea) hétköznapjait. Ahogy a forradalom leverése utáni első május 1-re készülődő ország, úgy a kis család is egyre jobban behódol az elnyomásnak. A 133 perces gyönyörűen fényképezett film alapötletét a rendező édesapjától, a szintén ismert film- és színházrendező Jeles Andrástól vette. 

Nemes Jeles László a vörös szőnyegen
Waskovics Andre, Nemes Jeles László és a fiatal főszereplő,  Bojtorján Barabás. Fotó: Getty Images, Elisabetta A. Villa

Diktatúra és elnyomás

A személyes történetben egyedi módon keveredik a valóság és a fikció, miközben az egyéni tragédiákon túl magáról a diktatúra és az elnyomás természetéről beszél. A sajtóvetítésen taps fogadta az Oscar-díjas magyar rendező legújabb nagyjátékfilmjét, azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a zsűri is díjazza-e majd. Az viszont bizonyos, hogy az Árvát október 23-tól láthatja majd a hazai közönség a moziban. 

A tavalyi fesztiválon Pedro Almodóvar kapta a fődíjat.

Váró Kata Anna

Velence, 2025. augusztus 28.

 

