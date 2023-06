Kazincbarcika idén is csatlakozott a Kihívás napja országos programhoz. Május utolsó napján este 8 óráig az eseményre regisztrált intézmények, cégek csoportjai és más közösségek legalább negyed órát intenzíven sportoltak. A programpontokat Kazincbarcika elismert sportolói vezették. A város célja az, hogy Kolorcity idén saját kategóriájában elhozza az első helyet. A fedett uszoda ezen a napon ingyenesen várta a látogatókat. A Kihívás napjához a szakosztályok és a sportkörök mellett csatlakozott a Fitt Barcika és az uszoda is. Sőt nagyobb létszámmal szálltak be idén az óvodák is. Ők a Fitt Ovi Olimpia záró sorozataként vettek részt az eseményen, megmozgatva körülbelül 120 óvodást a Don Bosco Sportközpontban.