A keresztények üldöztetése egyre súlyosbodik a világon, helyzetükön pedig a vírusjárvány is rontott. A World Watch List 2022-es adatai alapján hétből egy keresztény, vagyis több mint 360 millió ember szembesül üldöztetéssel és diszkriminációval saját országában. A tavalyi év során közel hatezer hívőt gyilkoltak meg és közel négyezret raboltak el – több mint kétszer annyit, mint 2020- ban –, és ötezernél is több egyházi épületet támadtak meg vagy zárattak be világszerte. A Közel-Keleten és Afrikában a legsúlyosabb a helyzet, de sajnos Nyugat-Európában is számos támadás ért keresztényeket az elmúlt években: Franciaországban 2020-ban három embert késelt meg egy iszlamista terrorista Nizzában, tavaly augusztusban pedig egy katolikus papot gyilkoltak meg Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben. A Gatestone Institute kutatása szerint 2019-ben háromezerszer ért támadás keresztényeket a nyugati országokban, erről pedig az európai média csak hiányosan számolt be. Az EBESZ tavaly novemberben kiadott 2020-as jelentésében 980 keresztényellenes incidensről számolt be Európában – ez 60 százalékkal több, mint 2019- ben –, beleértve templomok gyújtogatását, egyházi kellékek meggyalázását és eltulajdonítását, papok, lelkészek elleni támadásokat, illetve keresztényellenes vandalizmust egyházi épületeken. Az esetek valós száma ennél magasabb lehet – írta a Catholic News Agency –, ugyanis a szervezet 57 tagállamából csak 11 ország tett közzé erre vonatkozó adatokat.



A magyar kormány a világ keresztényeinek megsegítéséért külön államtitkárságot működtet. Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára szerint erre kötelez ezeréves keresztény örökségünk, az ebből fakadó erkölcsi kötelességünk, de az emberiesség általános elve is. „A magyar kormány ezért kiveszi részét a nemzetközi humanitárius szerepvállalásból, egy sajátos nemzeti modell alapján, melyet úgy nevezünk, Hungary Helps, azaz a segítő Magyarország programja” – olvasható az ukrajnai háború menekültjeit is segítő program honlapján. Az államtitkár kiemeli: „Mi nem azt támogatjuk, hogy a szükséget szenvedő emberek útra keljenek, hanem azt, hogy ne kelljen elindulniuk szülőföldjükről, sőt visszatérhessenek oda. Határozott és következetes alapelvünk az, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajba jutott embereket Európába és hazánkba hozni.”